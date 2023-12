POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss/ Verdacht auf Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots) - B 241, Hammenstedt in Richtung Northeim, Samstag, 09.12.2023 um 06.10 Uhr NORTHEIM (pel) Auf der Bundesstraße 241, zwischen Hammenstedt und Am Gesundbrunnen in Fahrtrichtung Northeim kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Lkw. Dieser kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte mit Zugmaschine und Anhänger in den Graben. Der 23-jährige Fahrer des mit Rüben beladenen Lkw wurde leicht verletzt und ...

mehr