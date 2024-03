Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Der kriminalistische Spürsinn eines Polizisten...

Nordhausen (ots)

Zu seiner Beschuldigtenvernehmung war am Freitagmorgen ein 46-Jähriger in Nordhausen vorgeladen. Er hatte sich eine Autofahrt ohne entsprechende Fahrerlaubnis zu Schulden kommen lassen. Nun spähten Beamte der Nordhäuser Polizei genau, wie der Mann aus dem Landkreis Nordhausen den Weg zur Dienststelle in der Kreisstadt fand - nämlich als Beifahrer. Den Argusaugen der Polizeibeamten entging jedoch nicht, dass sich der Beschuldigte in seinem Fahrzeug fahren ließ, für das seit geraumer Zeit kein Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Nun ist er in einem weiteren Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz beschuldigt. Es bleibt abzuwarten, wie der 46-Jährige zur nächsten Vernehmung erschein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell