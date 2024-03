LPI-NDH: Unter Alkohol am Steuer

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Montag, den 4. März, ereignete sich in der Brüsseler Straße auf dem Parkplatz eines Discounters ein Verkehrsunfall. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher entgegen der ihm obliegenden Pflicht, den Unfall anzuzeigen, vom Unfallort in unbekannte Richtung. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 12.00 Uhr und 12.20 ...

