LPI-NDH: Verkehrsunfall

Werna (ots) - Ein PKW kollidierte am Freitag, gegen 19:30 Uhr , auf der Ortsverbindungstraße Appenrode-Werna mit einem Reh, welches etwa 300 Meter vor der Ortslage Werna auf die Fahrbahn lief. Das Tier verendete vor Ort, am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 300,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de ...

