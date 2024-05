Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart- West (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann soll am Freitagmittag (17.05.2024) mehrere Autos im Bereich der Leuschnerstraße beschädigt haben. Mehrere Zeugen meldeten gegen 13.00 Uhr einen unbekleideten Mann, der auf geparkte Autos eingeschlagen haben und auf diese gesprungen sein soll. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Mann in der Weimarstaße an und nahmen ihn vorläufig fest. Hierbei soll der 45-Jährige Widerstand geleistet und die Beamten getreten haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell