POL-S: Zeugen nach Unfall auf der Marconibrücke gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (20.05.2024) einen 23-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft am Arnulf-Klett-Platz Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der Mann betrat gegen ...

mehr