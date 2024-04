Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannte beschädigen Glasscheibe

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen]

Am 20.04.2024, gegen 18:15 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person einen Stein in eine Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung in der Kirchstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell