POL-FR: Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bei mehreren Fahrzeuglenkern festgestellt

Freiburg (ots) - Ein Auffahrunfall am Samstag, 20.04.2024, gegen 14:15 Uhr, in Küssaberg-Rheinheim hat zwei Leichtverletzte gefordert. Beim Kreisverkehr in Richtung Kadelburg war eine 19-jährige dem stehenden Fiat eines 40 Jahre alten Mannes aufgefahren. Der Fiat wurde noch auf einen davor befindlichen Audi geschoben. Die Fahrzeuge hatte vor der dortigen Überquerungshilfe wegen eines über die Straße gehenden Kindes ...

