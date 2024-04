Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Verkehrsunfall auf der B 34 bei der Abzweigung Rechberg - eine Schwerverletzte - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.04.2024, gegen 10:50 Uhr, sind auf der B 34 bei der Abzweigung nach Klettgau-Rechberg zwei Autos kollidiert. Eine 69-jährige Frau mit ihrem Kleinwagen und ein in Richtung Erzingen fahrender 22 Jahre alter Kombifahrer waren zusammengestoßen. Der Kleinwagen kam danach in einem Feld zum Stehen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen dürften Totalschäden entstanden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13000 Euro. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit jeweils drei Fahrzeugen im Einsatz. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet deshalb Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0 oder über das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0).

