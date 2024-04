Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Kollision bei Überholvorgang - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.04.2024, gegen 17:00 Uhr, kam es bei einem Überholvorgang auf der B 314 am Ortsausgang von Stühlingen-Grimmelshofen zur Kollision zwischen zwei Autos. Ein in Richtung Fützen fahrender 19-jähriger SUV-Fahrer hatte ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 34 Jahre alten Frau. Der SUV kam in der Folge auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Insgesamt kamen drei Insassen aus den beteiligten Fahrzeugen in umliegende Krankenhäuser, lediglich die Pkw-Fahrerin trug leichte Verletzungen davon. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 35000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

