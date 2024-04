Freiburg (ots) - In den Abendstunden des vergangenen Samstags (20.04.2024) gelangte ein unbekannter Täter, gegen 21:00 Uhr, nach Aufhebeln einer Terrassentür, in ein Einfamilienhaus in der Gewerbestraße. Nachbarn wurden aufgrund der verdächtigen Geräuschkulisse aufmerksam. Daraufhin flüchtete ein ca. 180-185cm großer, männlicher und dunkel gekleideter Täter ...

