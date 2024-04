Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Herbolzheim -- Einbruch in Ladengeschäft -- Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Tatzeit: 21.04.2024 - gegen 02:00 Uhr

Nach Alarmauslösung wurde ein Ladengeschäft für Telekommunikation in Herbolzheim polizeilich überprüft und festgestellt, dass dort eingebrochen worden war.

Die Täterschaft hatte sich offenbar über die Rückseite des Objektes durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Das genaue Diebesgut kann noch nicht nachvollzogen werden - sicher ist aber, dass einige Mobiltelefone entwendet wurden.

Die Polizei sucht nun Zeugen:

Wem sind in diesem Zusammenhang Herbolzheim, Bereich Westendstraße / Birkenwaldstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier in Emmendingen, Tel. 07641 5820 oder zu den Bürozeiten an den Polizeiposten in Kenzingen, Tel. 07644 92910

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell