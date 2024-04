POL-FR: Landkreis Lörrach - Wollbach -- Schwerer Verkehrsunfall -- Eine Person getötet

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN / SEXAU Am Freitag den 19.04.2024 gegen 15.00 h trat eine Fußgängerin in der Hauptstraße in Sexau aus ihrer Hauseingangstüre direkt auf den dortigen Gehweg. Im Moment, als die Fußgängerin den Gehweg betrat, wurde sie von einem von rechts auf dem Gehweg her fahrenden Pedelec angefahren. Durch den Streifvorgang wurde die ...

mehr