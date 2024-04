Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN / SEXAU

Am Freitag den 19.04.2024 gegen 15.00 h trat eine Fußgängerin in der Hauptstraße in Sexau aus ihrer Hauseingangstüre direkt auf den dortigen Gehweg. Im Moment, als die Fußgängerin den Gehweg betrat, wurde sie von einem von rechts auf dem Gehweg her fahrenden Pedelec angefahren. Durch den Streifvorgang wurde die Fußgängerin zurück an die Hauswand geschleudert, sie verletzte sich hierbei leicht. Nach dem Unfall hielt der Pedelec Fahrer kurz an, verlies dann aber die Unfallörtlichkeit ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen, unter der Tel: 07641 582-0, zu melden.

