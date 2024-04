POL-FR: Freiburg: Mutmaßlich entwendetes Quad aus Dietenbachsee geborgen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 18.04.2024, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, ist ein in der Bismarckstraße in WT-Waldshut geparktes Auto aufgebrochen worden. An dem grauen Seat Leon war mit einem Stein eine Seitenscheibe eingeworfen worden. Aus dem Auto wurde eine Handtasche entwendet. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um ...

mehr