POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pkw aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Ein zunächst unbekannter Mann soll am Montag, 15. April 2024, gegen 7.20 Uhr am Bahnhof in Bad Krozingen eine junge Frau sexuell belästigt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand die 16-Jährige im Bereich eines Ticketautomaten am Gleis 1, als der Unbekannte sich hinter sie stellte und sich an ihr rieb. Anschließend lief sie weg und beobachtete, wie der Mann eine weitere Frau auf ähnliche Weise ...

