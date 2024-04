Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann soll am Montag, 15. April 2024, gegen 7.20 Uhr am Bahnhof in Bad Krozingen eine junge Frau sexuell belästigt haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand die 16-Jährige im Bereich eines Ticketautomaten am Gleis 1, als der Unbekannte sich hinter sie stellte und sich an ihr rieb. Anschließend lief sie weg und beobachtete, wie der Mann eine weitere Frau auf ähnliche Weise sexuell belästigte.

Bereits am 12. April 2024 gegen 15.30 Uhr soll ein zunächst unbekannter Mann hinter einer Frau an der Packstation am Bahnhof in Bad Krozingen gestanden und sich exhibitionistisch verhalten haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 17-Jährige vorläufig festgenommen werden.

Nach weiteren Ermittlungen konnte der Jugendliche auch als Tatverdächtiger der genannten sexuellen Belästigung am Bahnhof identifiziert werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-2880) sucht Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können. Auch die weitere Geschädigte soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

