Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Psychisch auffälliger Mann beleidigt Kinder und wird vorläufig festgenommen

Ihringen (ots)

Am Mittwoch, 17.04.2024, gegen 8 Uhr, kam es in einem Laden in der Bachenstraße in Ihringen zu einem Vorfall, bei dem ein Mann fünf anwesende Kinder verbal anging und mit Schimpfworten beleidigte. Zudem drohte er einem Mann, ihn mit zwei mitgeführten Ästen zu schlagen.

Der Tatverdächtige, welcher sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte durch Polizeibeamte des Polizeireviers Breisach vor Ort vorläufig festgenommen werden. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell