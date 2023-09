Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Verkehrsunfälle in Nordwestmecklenburg mit schwer verletzten Personen

Wohlenberg/Passee (ots)

Am 08. September kam es in Wohlenberg zu einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten PKW und einem Fahrrad, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde und der PKW-Fahrer flüchtete. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 62-jähriger Radfahrer auf dem Ostseeblick in Richtung L 01, als plötzlich ein dunkler PKW aus der Seestraße in den Ostseeblick einfuhr und den Radfahrer dabei scheinbar übersah. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Radfahrer stark ab. Dabei stürzte er, ohne den PKW berührt zu haben, über seinen Fahrradlenker auf den Boden. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich direkt vom Unfallort. Der 62-jährige zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Schwerin gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer und seinem PKW machen können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03886 7200 zu melden.

Am selben Tag, kurz vor Mitternacht, kam es auch auf der L 104 zwischen Passee und Goldberg zu einem Unfall, bei dem sich die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin schwer verletzte. Gegen 23:45 Uhr fuhr die 19-jährige Fahrzeugführerin eines Ford in Richtung Goldberg, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der PKW überschlug sich und landete im Straßengraben. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei schwer und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Neukloster aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden ist, musste abgeschleppt werden.

Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell