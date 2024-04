Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In den Abendstunden des vergangenen Samstags (20.04.2024) gelangte ein unbekannter Täter, gegen 21:00 Uhr, nach Aufhebeln einer Terrassentür, in ein Einfamilienhaus in der Gewerbestraße. Nachbarn wurden aufgrund der verdächtigen Geräuschkulisse aufmerksam. Daraufhin flüchtete ein ca. 180-185cm großer, männlicher und dunkel gekleideter Täter und lief zu einem in der Nähe abgestellten hellen Pkw, an welchem ein Mannheimer Kennzeichen (MA-) angebracht war. Mit diesem Fahrzeug flüchtete der Täter in Richtung der B34.

Zeugen, die in der Nähe verdächtige Aktivitäten beobachtet haben oder ergänzende Angaben zur genannten Person und zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, zu wenden.

RR/GK

PP FR, FLZ/TB

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell