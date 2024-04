Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Einsatz anlässlich der Time Warp 2024/Polizei stoppt 29 berauschte Fahrer

Südhessen (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Freitag und Samstag (05./06.04.) anlässlich der jährlich stattfindenden Veranstaltung "Time Warp" zogen die eingesetzten Polizisten berauschte Fahrer aus dem Verkehr.

Wie bereits bei den vorherigen Time Warp-Veranstaltungen überwachten auch in diesem Jahr zahlreiche Polizeibeamte aus vielen hessischen und benachbarten Polizeipräsidien auf den Autobahnen in Südhessen den Anreiseverkehr zur Techno-Party in Mannheim am Wochenende. Zu der Feier konnten wieder zahlreiche Besucher aus dem nahen europäischen Ausland und den angrenzenden Bundesländern, die mit Bussen oder eigenen Autos die Anreise antraten, festgestellt werden. Insgesamt zählten die Beamten in den zwei Tagen 498 Fahrzeugkontrollen und 732 kontrollierte Personen.

Die Beamten zogen auch dieses Jahr wieder einige berauschte Fahrer aus dem Verkehr, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzten. Gegen 29 Autofahrer wurde Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erstattet. Darüber hinaus wurden 17 Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, neun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und 29 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen diverser Verkehrsverstöße erstattet.

