Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Nach Einbruch in Schule Zeugen gesucht

Biebesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag (05.04.) in die Nibelungenschule in der Ludwigstraße ein. Nachdem sich die ungebetenen Besucher unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften und anschließend im Gebäude weitere Türen aufhebelten und auftraten, rissen sie einen Wandtresor samt Inhalt aus der Verankerung. Die Kriminellen flüchteten mit der Beute im Anschluss unerkannt. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

