POL-MR: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf: Verdacht der Urkundenfälschung im Sport

Marburg-Biedenkopf (ots) - Stadtallendorf: Parkplatzrempler am Bahnhof Trotz Schaden von etwa 2.000 Euro fuhr ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Niederkleiner Straße einfach weiter. Der Unbekannte beschädigte am Donnerstag (14.09.23) zwischen 08.00 und 14.00 Uhr einen ...

mehr