Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Parkpaltzrempler am Stadtallendorfer Bahnhof+golf zerkratzt und bemalt+Übergriff auf Kind+Blutentnahme nach Rotlichtverstoß+Unfallflucht in Warzenbach+

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Parkplatzrempler am Bahnhof

Trotz Schaden von etwa 2.000 Euro fuhr ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Niederkleiner Straße einfach weiter. Der Unbekannte beschädigte am Donnerstag (14.09.23) zwischen 08.00 und 14.00 Uhr einen geparkten grauen Opel. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/93050 entgegen.

Marburg: Golf zerkratzt

Einen Schaden in vierstelliger Höhe hinterließen Unbekannte, nachdem sie in der bereits vergangenen Woche in der Wilhelm-Roser-Straße die Türen eines geparkten VW Golf zerkratzten und bemalten. Das blaue Auto parkte dort zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag (07.09.23) und 13.00 Uhr am Freitag (08.09.23). Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Polizei sucht Beteiligte nach einem Übergriff

Die Marburger Polizei sucht nach einem Übergriff an der Bushaltestelle Frankfurter Straße/Theater nach den Beteiligten, insbesondere nach zwei Kindern. Eine Zeugin war am Sonntag gegen 19.45 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle und wurde durch das Geschrei eines Mannes auf eine Situation aufmerksam. Der Mann soll den Hinterkopf eines Jungen gepackt und auf die Brust des Jungen gedrückt haben. In der anderen Hand hätte der Unbekannte eine Papiertüte gehabt und damit herumgewirbelt. Der Junge und sein Freund seien dann mit ihren Fahrrädern stadtauswärts in Richtung Konrad-Brücke oder Richtung Gisselberger Straße gefahren. Der unbekannte Mann blieb dort, setzte sich auf den Gehweg und konsumierte Alkohol. Er ist zwischen 35 und 40 Jahren alt zirka, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat eine Glatze. Er trug eine schwarze "Bomber- oder Alphajacke" und eine schwarze Jeans. Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet? Was war vor dem Geschrei geschehen? Wer kann Hinweise auf die Identität der Jungs, etwa 8 - 12 Jahre alt, einer mit grünem Helm, geben? Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Rotlichtverstoß führt zur Blutentnahme

Nach einem Rotlichtverstoß musste eine 25-jährige Autofahrerin zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Die Frau fiel mit ihrem Fahrzeug einer Polizeistreife Donnerstagfrüh (14.09.23) an der Südspange auf. Vor den Augen der Ordnungshüter fuhr sie über Rot. Bei ihrer anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine, Opiate und Kokain. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache, durfte die Frau wieder gehen. Den Autoschlüssel stellten die Polizisten vorsorglich sicher.

Wetter: Flucht in Warzenbach

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 15.00 Uhr am Dienstag (12.09.23) und 17.00 Uhr am Mittwoch (13.09.23) in der Straße "In den Höfen" gegen die Mauer eines Grundstücks. Dabei beschädigte er neben der Steinmauer auch ein Fallrohr. Bei dem Verursacher des etwa 120 Euro hohen Sachschadens dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug wie z. B. einen LKW, Anhänger oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

