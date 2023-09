POL-MR: Randaliert, gebissen und gespuckt + Hauswand beschmiert + Sachbeschädigung durch Feuer + Geschlagen + Einbruch in Juwelier + Wahlplakate beschädigt + BMW touchiert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Randaliert, gebissen und gespuckt

Sicherheitskräfte der HEAE in der Niederkleiner Straße überwältigten am Samstag, 16. September, einen 27-Jährigen, nachdem dieser zuvor offenbar randaliert und beim Eingreifen der Sicherheitskräfte eine Mitarbeiterin gebissen hatte. Psychische Auffälligkeiten machten zudem das Hinzuziehen einer RTW-Besatzung nötig, die den Mann in eine Klinik bringen sollte. Hierbei zeigte er sich weiterhin unkooperativ und bespuckte gegen 22.20 Uhr einen der beiden hinzugerufenen Polizeibeamten. Zudem fand die Polizeistreife bei ihm eine geringe Menge Marihuana. Entsprechende Anzeigen und der Transport in eine Klinik waren die Folge.

Gladenbach- Weidenhause: Hauswand beschmiert

Mit Leim oder einer ähnlich klebrigen Flüssigkeit beschmierten Unbekannte eine Hausfassade in der Ernst-Reuter-Straße und verursachten damit einen Schaden von geschätzt 150 Euro. Vermutlich brachten die Täter die Flüssigkeit in der Nacht von Freitag auf Samstag (15./ 16. September), zwischen 20 Uhr und 8 Uhr an der Hauswand an. Zum Feststellungszeitpunkt war der Kleber bereits getrocknet und konnte nicht mehr ohne Weiteres vom Einfamilienhaus entfernt werden. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Sachbeschädigung durch Feuer

Am Freitagnachmittag, 15. September, brannten in der Innenstadt zwei Papiermülltonnen, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zunächst meldeten Zeugen gegen 15.45 Uhr einen Brand in der Biegenstraße, etwa 50 Minuten später in der Bahnhofstraße. Zwei Tage später, am Sonntag gegen 5.05 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer brennenden Mülltonne in der Straße Renthof. In allen drei Fällen entstanden Schäden an den Tonnen. Zudem zündelten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, 17. September, auf dem Schulhof in der Sudentenstraße. Offenbar steckten sie auf einem Klettergerüst Zeitungen in Brand, welche jedoch vermutlich ohne weiteres Zutun erloschen und keinen Schaden verursachten. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise zu allen aufgeführten Fällen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Geschlagen

Ein 21-jähriger Marburger traf am Sonntag gegen 4.25 Uhr im Hermann-Cohen-Weg vor einer Fußgängerbrücke auf eine etwa fünfköpfige Gruppe, aus der ihn drei unbekannte Männer plötzlich angriffen. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kann die Personen lediglich als männlich, etwa 20 Jahre alt und "türkischen oder arabisch" aussehend beschreiben. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wem ist zur Tatzeit eine Auseinandersetzung dort aufgefallen? Wer kann die Beteiligten beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Einbruch in Juwelier

Nur wenige Minuten benötigten Diebe am frühen Montagmorgen, 18. September, um in ein Juweliergeschäft in der Marktstraße einzudringen und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro zu stehlen. Gegen 3.15 Uhr brachen die drei unbekannten Personen eine Tür mit brachialer Gewalt auf und verursachten dabei einen etwa 2.000 Euro hohen Schaden. Anschließend luden sie den Schmuck aus der Auslage in einen Müllsack und flüchteten in Richtung Hinter der Post. Bei der Tat trugen sie Sturmmasken und flüchteten unerkannt. Die Marburger Kripo bittet um Hinweise: Wem ist am Montagmorgen etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen? Wer kann Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug geben? Wem sind drei Personen mit einer Mülltüte, gegebenenfalls noch maskiert, zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise bitte die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Wahlplakate beschädigt

Zwei CDU-Wahlplakate beschädigten Unbekannte zwischen Freitag, 15. September, 13 Uhr, und Montag, 18. September, 11 Uhr, im Spechtweg. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: BMW touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Freitag, 15. September, 19.30 Uhr, und dem darauffolgenden Samstag, 14.30 Uhr, einen in der Berliner Straße geparkten grauen BMW 320i. Anstatt sich um den etwa 2.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

