Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen Spielautomaten auf - Zeugen gesucht

Sinsheim-Reihen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In dem Zeitraum von 03:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurde am Sonntag in eine Gaststätte in der Weilerer Straße eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft gelang auf bislang ungeklärte Art und Weise in die Räumlichkeiten, um dort die Spielautomaten aufzubrechen und deren Geldinhalt zu entwenden. Es handelt sich dabei um einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Polizeirevier Sinsheim übernommen hat.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

