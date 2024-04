POL-DA: Rüsselsheim: Auseinandersetzung eskaliert/Polizei stellt Messer, Beil und Cricketschläger sicher

Rüsselsheim (ots) - Eine 82 Jahre alte Frau hob am Sonntagmorgen (07.04.), gegen 9.00 Uhr, Bargeld an einem Geldautomaten in der Adam-Opel-Straße ab. Anschließend begab sie sich mit ihrem Rollator auf den Parkplatz vor der Bankfiliale. Unvermittelt drückte ihr dort ein Unbekannter einen Gegenstand oder seine Finger in den Rücken und entriss ihr den Geldbeutel samt ...

mehr