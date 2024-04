Münster (ots) - Auf der Auffahrt zur Bundesstraße 26 in Höhe Münster verunfallten am Sonntag (7.4.) gegen 17.45 Uhr ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer. Der 40-jährige Fahrer des Motorrads kam von der Bundesstraße 45 aus Richtung Hanau und wollte auf die B 26 in Richtung Babenhausen auffahren. Bei einem Überholvorgang in der Kurve verlor der Fahrer die ...

mehr