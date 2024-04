Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 26 verletzt

Münster (ots)

Auf der Auffahrt zur Bundesstraße 26 in Höhe Münster verunfallten am Sonntag (7.4.) gegen 17.45 Uhr ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer. Der 40-jährige Fahrer des Motorrads kam von der Bundesstraße 45 aus Richtung Hanau und wollte auf die B 26 in Richtung Babenhausen auffahren. Bei einem Überholvorgang in der Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Fahrbahn ab. Aktuellen Ermittlungen zufolge wurden der Fahrer und sein 42-jähriger Mitfahrer durch den Sturz verletzt. Beide mussten zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das Motorrad im Wert von rund 10.000 Euro wurde durch den Unfall komplett beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Auffahrt zur B 26 voll gesperrt.

