POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 28.02.2024, in der Zeit zwischen 08:00 - 11:30 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten, schwarzen PKW der Marke Ford auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Alte Ziegelei 19. Der dunkle Ford Fiesta wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

