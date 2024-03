POL-PDLU: PKW illegal entsorgt

Mutterstadt (ots) - Am gestrigen Mittag, gegen 12:00 Uhr, wurde ein 49-jähriger PKW-Fahrer in der Bohligstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte eine nicht abgenommene und nicht in den Fahrzeugdokumenten eingetragene Kombination aus Felgen und Tieferlegung festgestellt werden. Zusätzlich war ein Lenkrad montiert, welches ebenfalls nicht zuvor von einer Prüfstelle abgenommen wurde. Die vorgenommenen ...

