POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Katalysatoren

Speyer (ots)

In der Zeit vom 01.03., gegen 15 Uhr bis zum 03.03., gegen 11 Uhr entwendeten unbekannte Täter die Katalysatoren von zwei PKW (schwarzer VW Polo und roter VW Lupo), welche auf dem Mitfahrerparkplatz in der Schifferstadter Straße geparkt waren. Der Schaden wird auf eine niedrige, vierstellige Summe geschätzt.

Wer hat im oben genannten Zeitraum an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

