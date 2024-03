Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Überschlagender PKW auf Landstraße

Frankenthal (ots)

Am 02.03.2024, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein mit vier Personen besetzter PKW die K2 zwischen Lambsheim und Gerolsheim. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin es nach rechts von der Straße abkam und sich überschlug. Der Fahrer sowie ein weiterer Insasse verletzten sich dabei leicht. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit konnten nicht erlangt werden, die Unfallursache bedarf weiterer Ermittlungen. Für die Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle musste die Landstraße voll gesperrt werden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

