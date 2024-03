POL-PDLU: Körperverletzung in der Innenstadt (02/0303)

Otterstadt (ots) - Im Zeitraum 27.03. - 02.03.2024 kam es zu einem Einbruchversuch in ein Vereinsheim der Segler-Vereinigung Mannheim e.V., welches sich am Altrhein bei Otterstadt befindet. Die Hebelversuche der Täter scheiterten jedoch an einer massiven Stahltür des Vereinsheims. Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail ...

mehr