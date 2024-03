Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am Sonntag, gegen halb zwei fuhr ein 53-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in der Tullastraße in Richtung Auestraße. Als ihm zwei Radfahrer, ein 60-Jähriger und eine 62-Jährige, auf demselben Radweg entgegenkamen, versuchte der 53-Jährige durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte dabei ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn. Durch den Sturz erlitt der Mann eine Prellung am linken Handballen und klagte über Schmerzen im linken Oberschenkel. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und musste nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. An seinem Fahrrad entstanden lediglich geringe Schäden in Form von Kratzern. Die beiden entgegenkommenden Radfahrer nutzten den Radweg in die nicht freigegebene Fahrtrichtung, gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

