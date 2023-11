Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Kleinkind bei Unfall an Waschanlange leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich an einer Waschanlange in der Straße Auf der Masch ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkind im Alter von 3 Jahren leicht verletzt wurde. Gegen 12.15 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß mit einem Mitsubishi vom Typ Outlander, als der 59-jähriger Fahrer rückwärts aus einer der Waschboxen fuhr. Hierbei übersah der Mann aus Bohmte den Jungen und erfasste ihn mit seinem SUV. Bei der Kollision zog sich der 3-Jährige leichte Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.

