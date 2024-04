Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Krimineller attackiert und bestiehlt 82-Jährige

Rüsselsheim (ots)

Eine 82 Jahre alte Frau hob am Sonntagmorgen (07.04.), gegen 9.00 Uhr, Bargeld an einem Geldautomaten in der Adam-Opel-Straße ab. Anschließend begab sie sich mit ihrem Rollator auf den Parkplatz vor der Bankfiliale. Unvermittelt drückte ihr dort ein Unbekannter einen Gegenstand oder seine Finger in den Rücken und entriss ihr den Geldbeutel samt Geld und persönlichen Dokumenten. Die Seniorin wurde bei dem Überfall nicht verletzt, war jedoch geschockt von dem Geschehen. Von dem Angreifer ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Jacke trug. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

