POL-DA: Darmstadt: Orientierungsloser Eichelhäher ruft Polizei auf den Plan

Biebesheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag (05.04.) in die Nibelungenschule in der Ludwigstraße ein. Nachdem sich die ungebetenen Besucher unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften und anschließend im Gebäude weitere Türen aufhebelten und auftraten, rissen sie einen Wandtresor samt Inhalt aus der Verankerung. Die Kriminellen flüchteten mit der Beute im Anschluss ...

