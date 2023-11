Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Blitzer außer Betrieb gesetzt

Koblenz (ots)

Da in Niederlahnstein zurzeit Baumaßnahmen an einem Kreisverkehrsplatz stattfinden, wurde das Einfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge in die Emser Straße in KO-Horchheim seit gestern bis 18.00 Uhr verlängert. Dies gefiel nicht jedem, denn ein unbekannter Täter machte am heutigen Morgen den Blitzer mit Klebeband unbrauchbar. Es handelt sich dabei keinesfalls um ein Kavaliersdelikt so dass ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Verkehrsanlage konnte durch Ablösen des Klebebandes wieder in Betrieb gesetzt werden. Die Polizeiinspektion Lahnstein bittet um Hinweise.

