POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein vom Wochenende 17.-19.11.2023

Lahnstein (ots)

Lahnstein

Diebstahl in/aus PKW

Bis dato unbekannter Täter entwendete Teile der Innenausstattung aus einem geparkten PKW. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 06.-09.11.2023 und wurde erst jetzt angezeigt. Der tangierte PKW, ein Mini Cabrio, war zur Tatzeit in der Straße "Kleine Hohl" in einem privaten Carport geparkt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Sachbeschädigung an PKW

Am 17.11.2023, gegen 18:30 Uhr, wurde von bis dato unbekanntem Täter die Heckscheibe eines PKW eingeschlagen bzw. mit einem spitzen Gegenstand eingeworfen. Der tangierte PKW, ein Audi SUV, war zur Tatzeit in der Straße "Wilhelmstraße" in einem privaten Carport geparkt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Koblenz

Verkehrsunfallflucht auf der B49

Am 17.11.2023, gegen 15:20 Uhr, kam es auf der B49 zwischen Koblenz und Neuhäusel zu einer Verkehrsunfallflucht. Beide beteiligten PKW befuhren die B49 in Fahrrichtung Neuhäusel. Der Unfallverursacher touchiert mit seinem PKW beim Vorbeifahren bzw. beim Überholvorgang den seitlich daneben fahrenden PKW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen VW Passt Farbe schwarz mit ausländischer Zulassung handeln.

Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

