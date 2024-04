Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Versuchter Einbruch in Spielcasino - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.04.2024, zwischen 01.00 Uhr und 01:50 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Spielcasino in der Straße Am Elzdamm, unweit des Tierheims Emmendingen. Hierbei schlug die unbekannte Täterschaft eine Scheibe ein und ging dann, vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage und ohne das Gebäude betreten zu haben, flüchtig.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Telefonnummer 07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

RE/TM

PP FR, FLZ/TB

