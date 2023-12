Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Einbrecher greifen in die Kasse

Pfalzgrafenweiler (ots)

Über das Wochenende waren Unbekannte in einer Firma zugange und haben Bargeld von rund 200 Euro entwendet.

Die Täter brachen zwischen Samstag, 02.12.2023, 21:00 Uhr und Sonntag, 03.12.2023 06:10 Uhr, eine Tür auf und drangen so in die in der Dieselstraße befindliche Firma ein. Sie durchsuchten sowohl die Werkstatt als auch die Büroräumlichkeiten. Aus zwei Geldkassetten wurde offenbar Bargeld entwendet. Die genaue Höhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

