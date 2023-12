Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw aufgebrochen und Wertsachen entwendet

Pforzheim (ots)

Gleich zwei Fahrzeugen haben Unbekannte am frühen Montagmorgen in der Südweststadt heimgesucht und Beute im niedrigen vierstelligen Bereich gemacht.

Nach bisherigem Kenntnisstand schlugen die Täter zunächst die Scheibe eines Mercedes ein und stahlen Bargeld, eine Uhr und eine Sonnenbrille. Im zweiten Fall wurde an einem BMW ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen und im Anschluss das Lenkrad fachmännisch ausgebaut. Die Fahrzeuge waren in der Dürerstraße bzw. in der Spichernstraße abgestellt worden. Der Tatzeitraum beider Taten lag zwischen 01:40 Uhr und 05:30 Uhr.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell