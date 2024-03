Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gaststätte

Northeim (ots)

Einbeck, Marktplatz, Donnerstag, 21.03.2024, 23.30 Uhr bis Freitag, 22.03.2024, 05.55 Uhr

EINBECK (Wol) - Spielautomaten geöffnet.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum von 23.30 - 05.55 Uhr, sind unbekannte Personen in eine Gaststätte am Marktplatz in Einbeck eingebrochen.

Nachdem die Personen eine Tür gewaltsam aufbrechen konnten, öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und entnahmen Bargeld. Die Höhe der Bargeldsumme ist nicht genau zu beziffern, liegt jedoch im mittleren vierstelligen Bereich.

Es kam zu einem Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck unter 05561 31310.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell