Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Heupelzen (ots)

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 07.20 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 267 in der Gemarkung Heupelzen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 54-jährige und eine 19-jährige Pkw-Fahrerin in genannter Reihenfolge die L 267, aus Richtung Heupelzen kommend, in Fahrtrichtung Kettenhausen. Als die vorausfahrende Fahrerin ihr Fahrzeug anhielt, fuhr die nachfolgende 19-jährige Fahrzeugführerin auf den, am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw der 54-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall erlitten beide Damen leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

