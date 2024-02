POL-PDNR: Gemeldeter Brand am Gymnasium Betzdorf stellte sich als falsch heraus

Vettelschoß (ots) - Am Mittwochmorgen wurde der Linzer Polizeiinspektion noch ein Diebstahl auf der Karnevalsveranstaltung in Vettelschoß bekannt. Die 15-jährige Geschädigte befand sich nach dem Karnevalszug im Forum und legte ihre Jacke mit einem iPhone an die Garderobe. Als sie gegen 00:00 Uhr die Veranstaltung verlassen wollte, war ihre Jacke mit Handy entwendet worden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

