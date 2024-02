Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht dank aufmerksamer Zeugin zügig geklärt

Asbach (ots)

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in der Hospitalstraße in Asbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Beschuldigte beschädigte beim Ausparken einen geparkten PKW im Bereich der Fahrzeugfront und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW des Geschädigten entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren 3-stelligen Bereich. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Hergang und verständigte die Polizei. Die Fahrzeugführerin wurde an ihrer Halteranschrift angetroffen. Nach erfolgter Belehrung und Sachverhaltsvorhalt war die Beschuldigte geständig.

