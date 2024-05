Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Linienbus contra Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Gerokstraße haben sich am Mittwoch (22.05.2024) zwei 33 und 60 Jahre alte Frauen in einem Linienbus und eine 29-Jährige in einer Stadtbahn leichte Verletzungen zugezogen. Die Stadtbahn der Linie 15 fuhr kurz vor 17.00 Uhr in der Gerokstraße Richtung Gänsheidestraße. Auf Höhe der Hausnummer drei kam ihr ein Bus der Linie 42 entgegen. Dabei streiften sich beide Fahrzeuge. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten die 29-Jährige und die 60-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Gerokstraße in beide Richtungen gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

