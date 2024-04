Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Tieraztpraxis

Polizei nimmt 19-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Weitere Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine Tierarztpraxis in der Otte-Hesse-Straße geriet am späten Sonntagabend (21.4.) in das Visier Krimineller.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten zwei Männer gegen 22.30 Uhr unter Anwendung von Gewalt ins Innere der Praxis. Ein Zeuge beobachtete das Treiben des kriminellen Duos und alarmierte die Polizei. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Einer des Duos konnte unerkannt flüchten. Sein Komplize konnte von Beamtinnen und Beamten noch im Gebäude vorläufig festgenommen werden. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch ermittelt werden. Der 19 Jahre alte festgenommene Tatverdächtige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Die Ermittlungen nach dem zweiten flüchtigen Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze dicke Jacke mit Kapuze. Seine Statur wurde als athletisch beschrieben. Er soll einen Dreitagebart gehabt haben.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des zweiten Tatverdächtigen oder weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell