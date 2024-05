Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (22.05.2024) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, aus einem Bekleidungsgeschäft an der Marktstraße Kleidung im Wert von über 2000 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der Mann betrat gegen 18.00 Uhr das Bekleidungsgeschäft und soll mehrere Kleidungsstücke, die mit einem Sicherungsetikett versehen waren, in eine präparierte Papiertüte gesteckt haben. Anschließend soll er das Bekleidungsgeschäft verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Eine 54-jährige Mitarbeiterin und ihr 66-jähriger Kollege nahmen daraufhin die Verfolgung auf und konnten den Mann an der Eberhardstraße einholen. Als sie den 45-Jährigen ansprachen, soll sich der Mann gegen das Festhalten gewehrt, ihnen gedroht und in Richtung des 66-Jährigen geschlagen haben, ohne diesen zu treffen. Schließlich gelang es ihnen, den Tatverdächtigen festzuhalten und an die alarmierten Beamten zu übergeben. Der 45 Jahre alte deutsch-turkmenische Staatsangehörige wurde im Laufe des Donnerstags (23.05.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

